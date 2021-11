Ecuador: presidente Lasso in visita in Spagna incontrerà Sanchez e il re Felipe VI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Gullermo Lasso, sarà a partire da oggi, 4 novembre, in visita ufficiale in Spagna. Il capo dello stato incontrerà il re, Felipe VI, e il primo ministro, Pedro Sanchez. Il sovrano riceverà Lasso in mattinata presso Palacio de la Zarzuela. Si tratta del secondo incontro ufficiale tra i due dopo quello in occasione della cerimonia di insediamento del presidente ecuadoriano, lo scorso 24 maggio. Sanchez riceverà invece Lasso nel primo pomeriggio al Palazzo della Moncloa. Questo sarà il primo incontro tra i due. I due vertici in Spagna, riferisce un comunicato dall'Ambasciata dell'Ecuador in Spagna, serviranno ad affrontare "questioni di reciproco interesse che consentiranno il rafforzamento delle relazioni bilaterali" tra i due Paesi. (segue) (Brb)