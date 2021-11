Cop26: "Cnn", accordo tra 20 paesi per stop finanziamenti progetti combustibili fossili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 20 paesi avrebbero accettato di porre fine ai finanziamenti per progetti relativi a combustibili fossili all'estero a margine della Cop26 di Glasgow. Lo riferisce l'emittente statunitense "Cnn" citando una fonte britannica a conoscenza dei negoziati in merito. Un'altra fonte citata dalla tv Usa ha affermato che gli Stati Uniti sono tra i protagonisti dell'intesa. Diversi paesi avevano già deciso di porre fine ai finanziamenti internazionali per il settore del carbone, ma questo accordo sarebbe il primo del suo genere a includere anche progetti relativi a gas e petrolio. L’intesa dovrebbe essere annunciata ufficialmente nelle prossime ore di oggi, 4 novembre. L'accordo "rappresenta un cambiamento nelle norme che sarebbe stato impensabile solo pochi anni fa", ha detto alla "Cnn" Iskander Erzini Vernoit, esperto di finanza climatica presso il think tank E3G. "Abbiamo visto questo passare dai concetti di frontiera di nicchia al centro del mainstream".(Nys)