Usa-Canada: colloquio Blinken-Joly, focus su questioni bilaterali e multilaterali

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si è congratulato oggi con il ministro degli Esteri canadese Mélanie Joly per la sua recente nomina. Lo rende noto il dipartimento di Stato. I due hanno discusso della stretta collaborazione tra Canada e Stati Uniti su varie questioni bilaterali e multilaterali. Blinken ha affermato che non vede l'ora di lavorare con il ministro degli Esteri Joly per raggiungere obiettivi condivisi, come delineato dal presidente Usa, Joe Biden, e dal primo ministro Trudeau nella tabella di marcia per una rinnovata partnership tra Stati Uniti e Canada.(Nys)