Brasile: 5G, oggi l'asta per l'affidamento dello sviluppo della tecnologia nel paese (8)

- Il ministro delle Comunicazioni del Brasile, Fabio Faria, ha dichiarato che l'asta del 5G garantirà la copertura Internet ovunque nel paese e metterà fine a quelli che definisce "deserti digitali". "Tutto il Brasile, dai piccoli villaggi alle grandi città riceverà una copertura internet. Questo eliminerà i deserti digitali in Brasile una volta per tutte", ha affermato Farias nel corso di un evento presso il Centro di ricerca per lo sviluppo tecnologico nelle telecomunicazioni (Cpqd) di Campinas, stato di San Paolo. Secondo Farias, degli oltre 49 miliardi di real (7,7 miliardi di euro) che il governo stima come possibile obiettivo dell'asta, circa l'80 per cento sarà investito nello sviluppo di infrastrutture nel settore delle telecomunicazioni. Il modello scelto dal Brasile di destinare le risorse fornite dalle aziende vincitrici direttamente sugli investimenti, garantisce anche, secondo Faria, il miglior uso del denaro. (Brb)