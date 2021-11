Usa: Fbi pubblica nuovi documenti su 11 settembre, contro sauditi prove insufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal bureau of investigation (Fbi) ha pubblicato nuovi documenti sull'11 settembre 2001, recentemente declassificati, dai quali emerge che le indagini condotte sugli attacchi a New York e Washington non sono riuscite a provare collegamenti tra gli attentatori e l'Arabia Saudita. E' quanto si legge sulla stampa Usa, secondo cui si è trattato di un'indagine faticosa ma, alla fine, infruttuosa, il cui esito molti mettono in discussione ancora oggi. Gli agenti hanno indagato per oltre un decennio sul sostegno fornito a molti dei dirottatori, responsabili degli attacchi al World Trade Center e al Pentagono, al loro arrivo negli Stati Uniti. Tre cittadini sauditi, tra cui un funzionario dell'ambasciata saudita a Washington, erano considerati persone a conoscenza degli attacchi in anticipo. L'Fbi sottolinea però che le prove raccolte non sono state sufficienti ad accusare ufficialmente nessuno dei tre e che Al Qaeda ha suddiviso in compartimenti i ruoli negli attacchi, rendendo noti i piani solo all’ultimo momento per evitare fughe di notizie. "In particolare, in relazione agli attacchi dell'11 settembre, i dirottatori sapevano che c'era in ballo ‘un'operazione di martirio’, ma non conoscevano la natura dell'operazione fino a poco prima dell'attacco per motivi di sicurezza operativa", afferma la nota dell'Fbi.(Nys)