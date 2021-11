Venezuela: Tribunale penale internazionale apre inchiesta per crimini internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo una valutazione e dopo questo incontro la procura ha deciso di passare alla fase successiva delle indagini, alla ricerca della verità. Rispettiamo la decisione, anche se abbiamo fatto presente che non la condividiamo", ha detto Maduro alla stampa. Il presidente ha più volte affermato di essere il primo interessato a ottenere giustizia e a perseguire i responsabili dei presunti crimini. Il capo dello stato anche insistito sul fatto che "il Paese era in pace e la pace era garantita attraverso la giustizia". Khan da parte sua ha sottolineato di aver chiesto la collaborazione di tutte le parti e di rispondere solo alla giustizia e a nessun interesse geopolitico. "Siamo guidati dai principi della legalità e dello stato di diritto e chiederò a tutti ora, mentre entriamo in questa nuova fase, di dare al mio ufficio lo spazio necessario per svolgere questo lavoro". (Vec)