Colombia: almeno quattro morti e cinque feriti in attentato contro pattuglia dell'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite nel corso di un attentato dinamitardo contro una pattuglia dell'esercito della Colombia, avvenuto nel dipartimento Casanare, nel nordest del Paese. Le vittime sono un civile e tre militari. La pattuglia è stata colpita mentre transitava sull'autostrada tra Hato Corozal e Paz de Ariporo. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attentato. Il ministro della Difesa colombiano, Diego Molano, ha condannato l'assalto e ha espresso solidarietà "alle famiglie dei deceduti e dei feriti". "Fate sapere agli autori del crimine che la forza pubblica li perseguiterà giorno e notte. Non potranno nascondersi", ha affermato in una messaggio su Twitter. Il presidente colombiano, Iván Duque, ha "ripudiato" l'attentato e ha espresso "le sue profonde condoglianze ai familiari e la sua solidarietà ai feriti", per poi garantire che "le forze dell'ordine trovino i responsabili".(Mec)