Bolivia: ex presidente Morales in Argentina su aereo venezuelano con sanzioni Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il libro che verrà presentato giovedì ripassa le giornate precedenti e successive al 10 novembre del 2019, quando Morales presentò le dimissioni nel contesto di forti proteste alimentate dalle accuse dell'opposizione riguardo ad una presunta frode alle elezioni presidenziali di ottobre, dove era risultato vincitore al primo turno. Nel lungo messaggio video in cui annunciava le sue dimissioni dopo 14 anni consecutivi alla presienza, Morales aveva parlato di un gesto compiuto per pacificare il paese, pur denunciando il "colpo di stato" portato avanti dal suo principale oppositore politico, l'ex presidente Carlos Mesa, e dal leader delle organizzazioni civiche, Luis Fernando Camacho. Rifugiato nella selva del Tropico di Cochabamba, suo enclave territoriale, insieme al vice presidente Alvaro Garcia Linera, Morales, grazie anche all'intercessione dell'allora presidente eletto argentino Fernandez, riuscì quindi ad imbarcarsi su un aereo diretto in Messico messo a disposizione dal governo di Andres Manuel Lopez Obrador. Dopo un mese in Messico, Morales attese l'insediamento di Fernandez in Argentina e scelse Buenos Aires come luogo di asilo. (Abu)