Argentina: inchiesta su spionaggio illegale, ex presidente Macri respinge tutte le accuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Argentina, Mauricio Macri, ha respinto oggi tutte le accuse per le quali risulta indagato nell'inchiesta sul presunto spionaggio illegale ai familiari delle vittime del sommergibile Ara San Juan. Lo ha fatto oggi presentando uno scritto nel corso dell'udienza per la quale era stato citato dal giudice istruttore Martin Bava del tribunale federale di Dolores. Macri si è avvalso quindi della facoltà di non rispondere alle domande del magistrato affidando le sue considerazioni alla nota consegnata dal suo legale Pablo Lanusse. "Non ho mai ordinato né reso possibile la realizzazione di operazioni di intelligence proibite dalla legge, non ho mai spiato né ordinato di spiare nessuno, non ho mai utilizzato informazioni dell'intelligence riguardante familiari delle vittime dell'Ara San Juan né ho mai ordinato che venissero spiati. Sono innocente e respingo la messa in scena costruita con questa ridicola imputazione nei miei confronti", avrebbe affermato l'ex presidente nello scritto secondo quanto riporta il portale "Infobae". (segue) (Abu)