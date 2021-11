Argentina: inchiesta su spionaggio illegale, ex presidente Macri respinge tutte le accuse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Macri ha presentato una seconda richiesta di ricusazione del giudice Bava sulla quale si pronuncerà il 12 novembre la Camera federale di Mar del Plata. L'ex presidente accusa il giudice di "parzialità manifesta". Se questa istanza dovesse dare ragione all'ex presidente tutti gli atti della causa condotti dal giudice verranno tacciati di nullità. Macri era stato citato oggi per la seconda volta di fronte al giudice dopo che la precedente citazione, inizialmente programmata per la settimana scorsa, era stata cancellata una volta riscontrato che questi - in qualità di ex capo presidente - non avrebbe potuto riferire fatti coperti dal segreto di Stato. L'attuale presidente, Alberto Fernandez, ha firmato nelle ore successive il decreto che liberava il suo predecessore dall'obbligo di riservatezza in materia di intelligence. Il decreto risponde all'esigenza di garantire a Macri "il pieno esercizio del diritto alla difesa", si legge tra le motivazioni. Nello scritto si afferma inoltre che la richiesta dei legali di Macri "fa supporre che per esercitare il suo diritto alla difesa, l'imputato ha bisogno di fare riferimento alla realizzazione di attività di intelligence legate all'oggetto processuale". (segue) (Abu)