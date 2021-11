Brasile-Cile: compagnia aerea Azul intende acquistare la Latam Airlines in fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato della compagnia aerea brasiliana Azul, John Rodgerson, ha dichiarato di voler acquistare il 100 per cento della cilena Latam Airlines, attualmente in processo di liquidazione. "Vorremmo comprare tutti gli attivi. Riteniamo che il gruppo abbia un grande valore e per questo non pensiamo a dividere e vendere parti della compagnia. Latam come gruppo ha un grande valore e tenerlo insieme sarebbe importante culturalmente. Altre soluzioni non sono di nostro interesse", ha dichiarato Rodgerson nel corso di un'intervista al quotidiano cileno "Diario Financiero". La Azul aveva già manifestato interesse per acquisite operazioni brasiliane di Latam. Tuttavia, considerati gli ultimi sviluppi economici e giudiziari, la società ha deciso di proporre ai creditori l'acquisto di tutte le divisioni di Latam. (segue) (Brb)