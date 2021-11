Italia-Uruguay: Di Maio, seguiamo caso Luca Ventre "con la massima attenzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano, tramite l'ambasciata e la Farnesina, sta seguendo "con la massima attenzione" il caso di Luca Ventre, l'italiano ucciso in Uruguay lo scorso 1 gennaio dopo essere entrato nell'ambasciata italiana a Montevideo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi alla presentazione del suo libro “Un amore chiamato politica” organizzata oggi a Roma presso la libreria “La Feltrinelli” della Galleria Alberto Sordi. "Noi abbiamo tutti gli atti e tutto quello che è stato verbalizzato sull'accaduto, credo che bisogna fare la massima chiarezza. Tutto quello che stiamo portando avanti sia come corpo diplomatico sia come ministero è nella direzione della verità su questo caso. Ce la metteremo tutta. Abbiamo massima fiducia nella procura di Roma, porteremo avanti tutte le rogatorie e tutto quello che dovrà essere fatto sarà fatto", ha detto Di Maio. (Res)