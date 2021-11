Reddito cittadinanza: De Poli (Udc), è misura inefficace contro povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore e presidente nazionale Udc, Antonio De Poli, afferma che "grazie all'operato delle Forze dell'ordine sono stati scoperti i 'furbetti' del reddito di cittadinanza che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza in diverse regioni d'Italia. In manovra 9 miliardi andranno destinati al rifinanziamento del 'reddito'". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Tutto ciò ci dimostra che questo strumento non è efficace nel contrasto alla povertà ma è solo una misura che incentiva il lavoro nero. La nostra proposta è di abolire il reddito: utilizziamo le risorse per tagliare le tasse agli italiani e ridurre il cuneo fiscale per incentivare le assunzioni da parte delle aziende". (Com)