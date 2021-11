Infrastrutture: Morelli, ripartono gli scavi in galleria Tenda bis, bellissima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, segnala che "riprendono le attività di scavo nella galleria del Tenda bis. Una bellissima notizia per il territorio, che chiedeva a gran voce la ripartenza dei lavori, e per tutte le istituzioni che hanno lavorato pancia a terra per dare nuovo slancio ad un cantiere fermo dallo scorso ottobre". L'esponente dell'esecutivo aggiunge in una nota: "Cruciale per sbloccare una situazione complessa, considerato il doppio grado di autorizzazioni al quale è soggetta l'opera, che coinvolge organizzazioni internazionali come la Cig, è stata la nomina del commissario straordinario Anas, Nicola Prisco. Questo è uno dei primi dossier ai quali ho lavorato quando mi sono insediato al ministero, ed è quindi motivo di grande orgoglio per me aver contribuito a sbloccare un cantiere strategico che ora ha scadenze certe: entro ottobre 2023 è prevista l'apertura al traffico della nuova canna ed entro la metà del 2025 quella del tunnel storico". (Com)