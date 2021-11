Bolivia: ex presidente Morales in Argentina su aereo venezuelano con sanzioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, si è recato in Argentina a bordo di un aereo, proprietà dello stato venezuelano, sottoposto a sanzioni dagli Stati Uniti. Morales, atteso a Buenos Aires per la presentazione di un libro, ha viaggiato a un Learjet 45 con matricola YV2716. L'apparecchio, di proprietà della compagnia petrolifera di Stato Pdvsa, dal 21 gennaio è stato incluso dal governo degli Stati Uniti in una lista nera di beni sotto potenziale embargo. Partito martedì dall'aeroporto di Cochabamba, l'aereo è atterrato allo scalo metropolitano della capitale argentina, aeroporto Jorge Newbery. Lo stesso aereo, secondo quanto risulta dalla piattaforma "Flightaware", ha volato di recente in Nicaragua, nelle Isole Cayman, ed in Messico. Il libro che verrà presentato, del giornalista Alfredo Serrano Mancilla, narra le vicende legate alla rocambolesca fuga di Morales in Messico, nel novembre del 2019. All'evento, è annunciata la partecipazione del presidente argentino Alberto Fernandez, autore del prologo. (segue) (Abu)