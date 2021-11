Bolivia: ex presidente Morales in Argentina su aereo venezuelano con sanzioni Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Morales, che ricopre attualmente il ruolo di presidente del partito Movimento Politico al Socialismo da lui fondato, aveva fatto già ricorso in precedenza a velivoli di proprietà dello Stato venezuelano messigli a disposizione dal governo di Nicolas Maduro. Il 23 ottobre del 2020 il presidente boliviano, a quell'epoca ancora rifugiato a Buenos Aires, era volato segretamente a Caracas a bordo di un Embraer Lineage 1000 con matriccola YV3016 della compagnia aerea Conviasa, dello stato venezuelano. Acquistato dal Venezuela per ordine di Maduro nel giugno 2014, l'aereo fa parte della flotta ufficiale del governo venezualano ed era uno dei più utilizzati dal presidente per i suoi voli internazionali. Prodotto dalla compagnia aeronautica brasiliana Embraer, ha una capacità di 19 passeggeri ed è dipinto con i colori della compagnia aerea Conviasa. (segue) (Abu)