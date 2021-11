© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sventato il tentativo di Lega e Fratelli d'Italia di far saltare con un emendamento in commissione il referendum sulla cannabis, che consentirà agli italiani di esprimersi su questa materia. Una buona notizia per la democrazia italiana". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.(Rin)