Governo: Cipess approva misure su salute, infrastrutture, coesione territoriale

Nella seduta odierna il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), presieduto dal ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, con la presenza del segretario del Cipess, Bruno Tabacci, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di salute, infrastrutture, coesione territoriale, ricostruzione post-sisma nella regione Abruzzo, internazionalizzazione delle imprese italiane. E' quanto si legge in una nota. Il Comitato ha approvato il riparto fra le Regioni e le Province autonome delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (Ssn) nell'anno 2021 pari a 121.396 miliardi di euro. Il Comitato ha altresì assegnato alle Regioni le risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale pari a circa 748 milioni di euro e la somma di 41,5 milioni di euro destinata, per l'anno 2021, a finanziare uno screening nazionale gratuito allo scopo di prevenire, eradicare nonché eliminare il virus dell'epatite C (HCV). Il Cipess - continua la nota - ha dato parere favorevole all'aggiornamento del Piano economico-finanziario e relativo schema di atto aggiuntivo dell'Autostrada A58 - Tangenziale Est esterna di Milano (Teem). L'importo degli investimenti già realizzati per la costruzione dell'autostrada ammonta a 1,6 miliardi di euro. Il Comitato ha inoltre approvato il progetto definitivo del Collegamento ferroviario con l'aeroporto "Marco Polo" di Venezia. Il soggetto aggiudicatore è Rete ferroviaria italiana S.p.A. (Rfi). Il costo dell'intervento è di 475 milioni di euro, di cui 425 milioni di euro a carico del Contratto di programma tra Mims e Rfi, Parte Investimenti, e 50 milioni di euro a carico della Convenzione tra Rfi S.p.A., Enac e Save S.p.A.