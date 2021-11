Governo: Cipess approva misure su salute, infrastrutture, coesione territoriale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato - è scritto nella nota - ha altresì approvato in materia di garanzia per l’attività delle imprese italiane all’estero il Piano annuale e il sistema dei limiti di rischio (Risk appetite framework - Raf) per l’anno 2022 relativamente alle attività di Sace S.p.A. Il Cipess ha inoltre approvato il Piano strategico annuale e del Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l’anno 2022 e proiezioni fino al 2024 del cosiddetto Fondo 295 gestito da Simest S.p.A. e destinato a promuovere le esportazioni e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Il Comitato ha altresì udito le informative concernenti: lo stato di attuazione del Piano di interventi e finanziamenti previsti per Grandi stazioni (GS RAIL): la Strategia nazionale per le aree interne; la Relazione annuale del Nars relativa all’anno 2020; il progetto di fattibilità della nuova fermata per l’area turistica del Basso Lago di Garda, della Linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona, Tratta Brescia - Verona: lotto funzionale Brescia Est - Verona (escluso Nodo di Verona). (Com)