Cop26: Colombia, Costa Rica, Ecuador e Panama ampliano aree marine protette

- I governi di Colombia, Costa Rica, Ecuador e Panama hanno firmato la Dichiarazione per la conservazione degli ecosistemi inclusi nel corridoio marino del Pacifico tropicale orientale. In base al trattato corridoio sarà ampliato in modo tale da includere nelle aree marine protette degli stati firmatati anche il Parco Nazionale della Gorgona e il Santuario della flora e della fauna di Malpelo, in Colombia, l'isola di Coco, in Costa Rica, l'arcipelago delle Galapagos, in Ecuador, e l'isola di Coiba, a Panama. L'accordo tra i presidenti di Colombia, Ivan Duque, Costa Rica, Carlos Alvarado, Ecuador, Guillermo Lasso, e Panama, Laurentino Cortizo, è stato ratificato nel corso della Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (Cop26) in corso a Glasgow, nel Regno Unito. (segue) (Rel)