Cop26: Colombia, Costa Rica, Ecuador e Panama ampliano aree marine protette (2)

- Secondo quanto riporta la stampa della regione, il presidente colombiano, capofila dell'iniziativa, ha segnalato questo fatto come un momento "storico" a livello di conservazione ambientale e protezione dei mari e degli oceani, oltre che per l'unità e il lavoro di squadra portato avanti dai singoli paesi. Duque ha sottolineato che l'iniziativa riguarda una delle regioni più ricche del mondo in biodiversità. Da parte sua, il panamense Cortizo ha evidenziato che con questo accordo si fa un passo per quanto riguarda la "connettività ecologica in tutta la regione" e per quello che concerne la protezione di specie tutelate come balene, delfini, tartarughe marine, squali e pesci che migrano da diverse aree all'interno di questo corridoio. Per l'ecuadoriano Lasso il suo paese diventa così una "riserva marina fungerà da laboratorio vivente per lo sviluppo della ricerca scientifica che tanto contribuisce al progresso del mondo". (Rel)