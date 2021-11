Ambiente: sottosegretaria Fontana, bene voto Senato su biodiversità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un segnale politico forte il voto favorevole dell’aula del Senato sulla proposta di legge costituzionale per l'inserimento della tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e del benessere animale nella nostra Costituzione: lo dichiara in una nota Ilaria Fontana, sottosegretaria al ministero della Transizione Ecologica presente in aula. “Un segnale politico forte”, aggiunge, “che dà il via ad una nuova fase che metta al centro del processo di transizione ecologica un ecologia integrale e un benessere sociale partendo proprio dalla nostra Carta Costituzionale, con espresso riferimento a un orizzonte temporale che abbia come obiettivo quello di equità intergenerazionale". “Contestualmente, la proposta di legge costituzionale”, prosegue la sottosegretaria, “orienta anche l’iniziativa economica al rispetto della salute e dell’ambiente oltre alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”. (Rin)