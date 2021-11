Governo: Bonetti, Piani Infanzia e contrasto a violenza maschile provvedimenti strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in Conferenza unificata ho portato il Piano nazionale Infanzia e Adolescenza e il Piano strategico nazionale per il contrasto della violenza maschile contro le donne 2021-2023. Si tratta di due provvedimenti strategici per i prossimi anni, che considero importante condividere con tutti i livelli territoriali". Lo dichiara in una nota la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. "Il nuovo Piano Infanzia punta a mettere le nuove generazioni al centro delle politiche pubbliche anche nel metodo. Per la prima volta - continua l'esponente dell'esecutivo -, questo Piano è scritto a partire dall’ascolto dei bambini e dei ragazzi, che sono cittadine e cittadini già oggi al pari del mondo adulto. La loro voce deve entrare da protagonista nella decisione delle politiche pubbliche destinate all’infanzia e all’adolescenza. Con il nuovo Piano antiviolenza, che vogliamo finalmente strutturale, rafforziamo la rete territoriale e l’attività di prevenzione e accompagnamento per le donne vittime di violenza e investiamo fortemente in misure di protezione e di formazione per gli operatori". Per Bonetti, "il contrasto della violenza di genere deve diventare scelta strutturale del Paese, al fianco delle donne e di tutta la rete antiviolenza. Sono grata alle Regioni, ad Anci e Upi e alla ministra Gelmini per questo lavoro che ci vede cooperare tutti per le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, le donne del nostro Paese". (Com)