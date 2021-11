Usa-Canada: colloquio tra Blinken ed ex ministro degli Esteri Garneau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha parlato oggi con l'ex ministro degli Esteri canadese Marc Garneau. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Blinken si è congratulato con Garneau per il suo incarico di successo come ministro degli Esteri e ha espresso il suo sincero apprezzamento per la sua collaborazione e il suo ardente sostegno alle relazioni tra Stati Uniti e Canada. Il capo della diplomazia statunitense ha ricordato la dedizione e la leadership dell'ex ministro degli Esteri sulle priorità bilaterali, regionali e globali e i successi condivisi nello sviluppo della tabella di marcia per una rinnovata partnership USA-Canada, nel raggiungimento della Dichiarazione. (Nys)