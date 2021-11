Energia: Descalzi (Eni), 2,6 miliardi di investimenti in rinnovabili in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Eni, "abbiamo lavorato per la decarbonizzazione, a modificare l'offerta, cioè per passare a un offerta diversa", e questo "ha portato investimenti". Lo ha detto l'Amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, intervenendo all'evento "Industrial Decarbonization Pact - Sostenibilità, Innovazione e Competitività dell'industria italiana" organizzato da Interconnector Energy Italia. "Solo noi - ha ricordato Descalzi - abbiamo investito nell'ultimo anno 2,6 miliardi in rinnovabili". L'Ad di Eni ha quindi ricordato che, dopo la crisi Covid, "la domanda è fatta ancora di prodotti come gas, e come carbone, che è salito in vetta sulla parte elettrica. Un primo problema che bisogna affrontare - ha quindi osservato - è quella di cambiare l'offerta" da un lato, "ma senza dimenticarsi della domanda, che deve essere cambiata".(Rin)