Scuola: riparte trasporto disabili, Gualtieri "ottima notizia per molte famiglie" (2)

- Complessivamente nella giornata odierna è stato effettuato circa il 70 per cento del servizio, al quale partecipa anche un'altra azienda. "La ripresa di questo servizio fondamentale, in particolare per centinaia di bambini che devono potere andare a scuola, è un'ottima notizia per la tutela del diritto alla mobilità di tante persone con disabilità", commenta il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Gli uffici competenti - aggiune - effettueranno un monitoraggio costante per garantire la continuità del servizio e puntando a una piena operatività anche prima del 15 novembre. Ringrazio i lavoratori della Tundo e tutte le parti che si sono impegnate a trovare l'accordo". (Com)