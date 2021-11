Cultura: Franceschini, Itsart conserva tutta la sua validità, utile a promuovere Italia nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nascita di Itsart non é frutto di una fantasia improvvisata ma di una norma approvata dal parlamento nel luglio 2020 che prevede espressamente che per sostenere la ripresa delle attività culturali venisse realizzata una piattaforma digitale per la promozione del patrimonio culturale e degli spettacoli anche mediante la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, durante il question time alla Camera. "L'idea - ha aggiunto Franceschini - era e resta quella di avere un luogo in cui offrire la cultura italiana in streaming ad integrazione dell'offerta dal vivo e fare diventare questa piattaforma un veicolo di promozione della cultura italiana all'estero. La scelta del partner Chili - ha sottolineato l'esponente dell'esecutivo - è stata fatta in autonomia da Cassa depositi e prestiti con con una procedura competitiva, così come è stata autonomamente costituita la società e definita la governance. A partire dal lancio del servizio, avvenuto il 31 maggio 2021 e nei primi cinque mesi di attività - ha proseguito Franceschini - ci sono state più di 1.100.000 sessioni in piattaforma, più di 3.500.000 pagine visualizzate, più di 100.000 utenti registrati e oltre 95.000 ore di visione. Certo che si può fare di più, la piattaforma è partita da qualche mese e deve incrementare. Concordo che vada fatta più promozione, non spetta al ministero farla, ma è uno strumento che conserva intatta tutta la sua validità". (Com)