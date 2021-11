Energia: Cingolani, non negoziabile obiettivo su rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di "arrivare al 2030 con il 70 per cento" circa di energia elettrica da rinnovabili è "non negoziabile". Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo all'evento "Industrial Decarbonization Pact - Sostenibilità, Innovazione e Competitività dell'industria italiana" organizzato da Interconnector Energy Italia. "Questi cinque anni - ha spiegato - dobbiamo mettere a terra il piano" per la transizione "e non possiamo sbagliare un colpo. Nel 2026 saremo ancora in mare aperto, non avremo più il Next generation Eu" e, ha spiegato Cingolani, "credo che proprio perché abbiamo tanta benzina per i primi cinque anni, è bene che sin d'ora iniziamo a guardare in modo estremamente laico a tutto ciò che ci offre il mercato della tecnologia".(Rin)