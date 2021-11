© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la prima votazione, a maggioranza assoluta, dei senatori del Movimento cinque stelle per l'elezione del nuovo presidente e del direttivo. Sia il senatore Ettore Licheri che la senatrice Maria Domenica Castellone hanno ottenuto 36 voti. E' quanto afferma in una nota il M5s Senato. (Com)