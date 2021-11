Covid: Meloni, su proroga stato emergenza Draghi non ha ancora deciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla proroga dello stato di emergenza" legata al Covid-19 "il premier ha detto di non avere ancora deciso, di volere vedere l'andamento della stagione più fredda prima di decidere. Mi pareva non avesse determinazioni in questo senso". Lo ha affermato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un punto stampa dopo l'incontro a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Se il governo dovesse decidere la proroga dello stato di emergenza, dovrebbe anche ammettere che la misura molto invasiva del green pass non era efficace", ha concluso la leader di Fd'I.(Rin)