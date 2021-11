Credito: ancora attive moratorie su prestiti del valore di circa 62 miliardi di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (Mcc) segnalano che sono 2.507.121 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo 2020 al 2 novembre 2021 per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 207 miliardi di euro. In particolare, le domande arrivate e relative alle misure introdotte con i decreti 'Cura Italia' e 'Liquidità' sono 2.492.398 pari ad un importo di circa 205,7 miliardi di euro. Di queste, 1.173.209 sono riferite a finanziamenti fino a 30 mila euro per un importo finanziato di circa 22,8 miliardi di euro che, secondo quanto previsto dalla norma, possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore e 701.359 garanzie per moratorie di cui all'art. 56 del DL Cura Italia per un importo finanziato di circa 27,2 miliardi. Al 3 novembre 2021, sono state accolte 2.485.820 operazioni, di cui 2.471.549 ai sensi dei Dl 'Cura Italia' e 'Liquidità'. (segue) (Com)