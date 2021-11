Reddito cittadinanza: Di Maio, abolirlo rischio per intero Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abolire il Reddito di cittadinanza è un rischio per l'intero Paese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi alla presentazione del suo libro “Un amore chiamato politica” organizzata oggi a Roma presso la libreria “La Feltrinelli” della Galleria Alberto Sordi. "Io non ho mai visto nel dibattito sulle false pensioni di invalidità qualcuno che voleva colpire le pensioni di invalidità", ha dichiarato Di Maio. Il ministro ha osservato che le truffe sui soldi erogati dallo Stato ammontano a 15 miliardi di euro e solo l'un per cento dal Reddito cittadinanza. "Oggi c'è una notiziabilità maggiore su questa legge", ha dichiarato Di Maio. "Renzi e Salvini hanno votato il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza", ha ricordato Di Maio. "Non ci possiamo permettere di abolirlo", ha aggiunto. (Res)