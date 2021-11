Energia: Egitto, in sette anni investiti 76 miliardi di dollari nel settore petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi sette anni in Egitto sono stati investiti 76 miliardi di dollari nel settore petrolifero. Lo ha dichiarato il ministro egiziano del Petrolio e delle risorse minerarie, Tarek el Molla, rivelando che il settore petrolifero ha raggiunto “numeri senza precedenti negli investimenti nel periodo che va dal 2014 al 2021”. “Gli investimenti in progetti del settore petrolifero sono stati pari a circa 1,2 mila miliardi di lire egiziane (76 miliardi di dollari)”, ha affermato il ministro, sottolineando che sono stati implementanti 30 progetti volti allo sviluppo di investimenti. In questa occasione, il ministro ha evidenziando il raggiungimento del più alto tasso di produzione di petrolio e gas, con 1,8 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno. “Il settore è riuscito a raggiungere l’autosufficienza nella produzione di gas e ha firmato 99 accordi petroliferi negli ultimi sette anni”, ha proseguito El Molla, ribadendo la presenza di investimenti pari a 17 miliardi di dollari in grado di attirare nuove aziende nel Paese.(Cae)