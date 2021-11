Riforme: Meloni, Fd'I sta organizzando iniziativa per rilanciare tema presidenzialismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi di Fratelli d'Italia siamo un partito assolutamente presidenzialista. Per fare una riforma presidenzialista occorre una legge costituzionale ed il presidente va eletto dai cittadini. Stiamo organizzando un'iniziativa per rilanciare il tema del presidenzialismo". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un punto stampa dopo l'incontro a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. (Rin)