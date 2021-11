Regno Unito: processo a New York contro principe Andrea potrebbe tenersi a fine 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice statunitense nella causa civile per aggressione sessuale del principe Andrea ha affermato che mira a tenere il processo alla fine del 2022. Lo riferisce l'emittente britannica "Bbc". Nell'ultima udienza preliminare che si tiene a New York, il giudice distrettuale Lewis Kaplan ha dichiarato che avrebbe intenzione di tenere il processo da ottobre a dicembre 2022, senza però fissare una data specifica. Virginia Giuffre, 38 anni, ha accusato il principe Andrea, il secondogenito della regina Elisabetta, di averla aggredita sessualmente quando aveva 17 anni. Il duca di York, 61enne, ha costantemente negato le accuse. Giuffre - precedentemente nota come Virginia Roberts - era un'accusatrice del miliardario Jeffrey Epstein, che è morto in prigione nel 2019. La donna sostiene di essere stata aggredita sessualmente dal principe Andrea nella casa londinese di Ghislaine Maxwell, socia di Epstein, e nelle case di Epstein a Manhattan e Little Saint James, nelle Isole Vergini. (Rel)