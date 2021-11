Roma: De Santis (CR), spiace assenza assessorato al Personale in giunta Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nuova giunta presentata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stato previsto l’assessorato al decentramento amministrativo e ai servizi per la città dei 15 minuti. "In attesa di scoprire l’utilità della delega assessorile ai 15 minuti, spiace constatare invece l’assenza di un assessorato al personale", commenta su Facebook Antonio De Santis, consigliere entrante della lista Civica Raggi e già assessore al Personale della giunta precedente. "Sulla pubblica amministrazione graviteranno molti fondi del Pnrr - aggiunge - e qualsivoglia iniziativa politica dovrà necessariamente passare proprio dal continuo rilancio della macchina amministrativa che ne rappresenta il motore". Per De Santis la nuova giunta è "composta più che da tecnici, da veri e propri extra terrestri calati sul Campidoglio per fare quasi una cortesia alla città, extra terrestri meritevoli anche dell’aumento di stipendio senza il quale non avrebbero potuto accettare l’incarico. In fin dei conti si tratta semplicemente di una giunta politica, frutto della normale consuetudine di spartizione tra partiti e correnti. Comunque sia, buon lavoro. Abbiamo a cuore la città e i cittadini. Ma dire le cose come stanno è d’obbligo. E fa bene a tutti". (Rer)