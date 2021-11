Fisco: Meloni, preoccupanti da revisione stime catastali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo trattato il tema della casa: continuiamo ad essere drammaticamente preoccupati dalla revisione delle stime catastali e dal rischio di un aumento delle tasse che a nostro avviso inevitabilmente ne deriverebbe. Abbiamo chiesto a Draghi di concentrarsi unicamente sull'emersione delle case non accatastate e di non porre le basi per un aumento della tassazione sulla casa che sarebbe drammatica". Lo ha evidenziato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un punto stampa dopo l'incontro a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. (Rin)