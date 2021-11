© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipa alla deposizione delle corone in occasione delle celebrazioni del 4 novembre.Sacrario di Sant’Ambrogio (ore 10:30)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è presente alla cerimonia dell’alzabandiera.Piazza Duomo (ore 12)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEL'assessore alla famiglia, solidarietà sociale e disabilità, Alessandra Locatelli, visita a Milano la “Fondazione Tog” che offre cure gratuite a oltre 100 bambini e ragazzi affetti da gravi patologie neurologiche.Fondazione Tog, viale Famagosta, 75 (ore 9:30)L'assessore alla famiglia, solidarietà sociale e disabilità, Alessandra Locatelli visita la casa per anziani “Casa delle Stagioni”.piazza Tarantelli, Pogliano Milanese (ore 11:30)Conferenza stampa del consigliere regionale Luigi Piccirillo espulso dal Movimento 5 stellePalazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 12)Il presidente della Regione Attilio Fontana partecipa alla premiazione degli atleti lombardi che hanno conquistato una medaglia alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Tokyo. All'appuntamento è presente, tra gli altri, il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò. Il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, porta il proprio saluto con un video-messaggio.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, ingresso N4, Sala Biagi, 1° piano (ore 17:30)VARIEConferenza stampa di presentazione della mostra “Strehler e i palcoscenici milanesi” nel centenario della nascita. Intervengono il Sovrintendente del Teatro alla Scala Dominique Meyer, il direttore generale del Piccolo Teatro Claudio Longhi. Sono presenti anche Andrea Jonasson, Luca Micheletti e Vittoria Crespi, Franco Pulcini (curatori per il Teatro alla Scala) e Alberto Bentoglio (responsabile scientifico per il Piccolo Teatro)Ridotto dei Palchi del Teatro alla Scala, (ore 10:30)Presentazione di “Un avatar robot per visitare a distanza il museo”Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, Via San Vittore 21 (ore 11)Press preview della mostra della fotografa milanese Giovanna Silva, Milan. City, I listen to your heart, una selezione di circa mille fotografie scattate a Milano nell'arco di un anno, installata nella Scala brutalista del Palazzo dell'Arte.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 11)Inaugurazione della mostra KA’KAO. L’albero segreto, il viaggio del cacao tra Messico e Italia.IULM Exhibition Hall, Iulm6, via Carlo Bo, 7 (ore 18)Incontro Revolutionary Roads, con il pianificatore dei trasporti, Federico Parolotto, Senior Partner – MIC Mobility in Chain, e Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, in dialogo con Mikael Colville-Andersen, Urban Designer / Urban Mobility Expert, oltre che autore e conduttore televisivo, sui temi della mobilità urbana legati alla sostenibilità. Introduce: Paolo Martini, imprenditore e curatore.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 18:30)"La Milano del futuro", organizzato dal Rotary (Club Milano Precotto San Michele) in collaborazione con Confcommercio Milano e con il patrocinio della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Saluto di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. Partecipano al dibattito: Regina De Albertis, presidente di Assimpredil Ance; Potito Di Nunzio, presidente del Consiglio provinciale di Milano dell'Ordine dei consulenti del lavoro; Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano; Giuliano Noci, professore ordinario al Politecnico di Milano; Silvia Costantino, presidente Rotary Club Milano Precotto San Michele. Introduce e modera i lavori Paolo Gila, giornalista Rai e scrittore.Confcommercio Milano, sala Orlando, Palazzo Castiglioni, corso Venezia 47 (ore 19)MONZAProgramma delle celebrazioni del giorno dell’unità nazionale giornata delle forze armate. Benedizione e deposizione delle coroneCimitero Urbano Campo dei Caduti di tutte le Guerre (ore 9:30)Schieramento e cerimonia dell’Alzabandiera (ore 11); Interventi alla presenza delle autorità cittadine (ore 11.15); Consegna della cittadinanza onoraria al Milite ignoto nel centenario della traslazione della salma all’Altare della Patria (ore 12) ammainabandiera (ore 17)Piazza Trento e TriesteConferenza con accompagnamento musicale dal titolo “Ignoto Militi” a cura di Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia sezione di Monza e BrianzaSala Maddalena - Via Santa Maddalena, 7 (ore 21) (Rem)