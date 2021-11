Whirlpool: P. De Luca (Pd), da azienda scelta scellerata, no al far west industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piero De Luca, vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera, intervenendo in Aula sulla vicenda Whirlpool ha espresso "vicinanza assoluta da parte del Pd alle lavoratrici e ai lavoratori della Whirlpool di Napoli. L'azienda sta portando avanti una modalità scellerata per affrontare una crisi che avrebbe meritato un altro percorso, e altre soluzioni". Il parlamentare ha aggiunto che "si è deciso di non dialogare con il governo, di non dialogare con le istituzioni, nessuna volontà di trovare soluzioni che potessero evitare un vero e proprio deserto occupazionale. Da parte nostra l'impegno a contrastare questi comportamenti, mettendo in campo politiche di sostegno industriale e azioni volte ad evitare il fenomeno di aziende che utilizzano risorse pubbliche e dopo qualche tempo delocalizzano, abbandonando il nostro territorio. No al far west industriale nel nostro Paese. È una situazione intollerabile - ha concluso De Luca -, che non riguarda peraltro solo Napoli, ma l'intero territorio nazionale". (Rin)