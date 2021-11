Rifiuti: Ama, già domani intervento straordinario per pulizia via Dulceri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intervento straordinario di pulizia e raccolta dei rifiuti in via Augusto Dulceri, nel quartiere Pigneto, è stato "già predisposto per domani mattina" da Ama. Lo comunica una nota dell'azienda capitolina per la gestione del ciclo dei rifiuti. "I mezzi e gli operatori dell’azienda sono stati fino a oggi impossibilitati a intervenire nell’area a causa della chiusura al traffico della strada in oggetto dovuta a lavori stradali in corso. È stato formalizzato solo questa sera il nulla osta da parte dell’ufficio tecnico del municipio a consentire l’accesso al cantiere ai soli mezzi Ama", conclude la nota. (Com)