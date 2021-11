Usa: Fed ridurrà acquisti di obbligazioni di 15 miliardi di dollari al mese da metà novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve (Fed) ha annunciato oggi l'intenzione di iniziare a rallentare il suo aggressivo programma di acquisto di obbligazioni di 15 miliardi di dollari al mese a partire da metà novembre. A conclusione della riunione del Federal Open Market Committee (l'organismo incaricato di sorvegliare le operazioni di mercato aperto negli Stati Uniti), la Fed ha dichiarato in una nota che abbasserà l'acquisto mensile di buoni del tesoro a lungo termine di 10 miliardi di dollari al mese e l'acquisto mensile di titoli garantiti da ipoteca di 5 miliardi di dollari al mese, portando gli acquisti totali di novembre a 105 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 120 miliardi di dollari. La Fed ha affermato che la decisione è arrivata "alla luce dei sostanziali ulteriori progressi che l'economia ha compiuto verso gli obiettivi del Comitato dallo scorso dicembre". "Gli acquisti e le disponibilità di titoli in corso da parte della Federal Reserve continueranno a favorire il regolare funzionamento del mercato e condizioni finanziarie accomodanti, sostenendo così il flusso di credito a famiglie e imprese", afferma la nota. (Nys)