Brasile: presidente Banca centrale, transizione verde sarà più difficile del previsto

- Il presidente della Banca centrale del Brasile, Roberto Campos Neto, ha dichiarato che la transizione del Paese verso un'economia verde sarà più difficile del previsto a causa dell'attuale situazione energetica, degli effetti della pandemia sull'economia e dell'effetto del cambiamento climatico sull'inflazione. "La transizione verso un'economia più verde sarà più difficile del previsto. Ed è per questo che è così importante essere creativi nel trovare modi per finanziare la transizione", ha affermato nel corso del suo intervento alla Conferenza delle Nazioni unite sul clima (Cop26), in corso a Glasgow, nel Regno Unito. Per Campos Neto in particolare lo scenario di aumento dei prezzi dell'energia potrebbe causare ulteriori ostacoli alla transizione. (segue) (Brb)