Brasile: presidente Banca centrale, transizione verde sarà più difficile del previsto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bc ha rimarcato che con le persone che consumano di più in casa, i prezzi dei prodotti sono aumentati e il settore dei servizi è diminuito. L'aspettativa globale era che con il rallentamento della pandemia ci sarebbe stata un'inversione di tendenza, con un aumento dei consumi di servizi e un calo dei consumi di beni. Ma dati recenti indicano che la domanda di beni rimane elevata. "Questo aumento del consumo di beni aumenta anche la domanda di energia, perché viene utilizzata più energia per produrre beni che per produrre servizi", ha affermato. "E allo stesso tempo, il mondo sta cercando di raggiungere questo nuovo equilibrio ed essere più verde, investendo meno in alcuni tipi di energia". Per Campos Neto la transizione verde incide infatti direttamente sull'inflazione. (Brb)