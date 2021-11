Brasile-Italia: inaugurata 16mo festival cinema italiano a San Paolo, con sostegno ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata inaugurata il 2 novembre presso l'Auditorium Oscar Niemeyer del Parco Ibirapuera a San Paolo, in Brasile, la 16a edizione del Festival del cinema italiano, organizzato dalla camera di Commercio italo-brasiliana di San Paolo con il sostegno dell'ambasciata d'Italia a Brasilia. Lo riferisce la stessa ambasciata in una nota. Nella sessione speciale di apertura è stato proiettato il lungometraggio "I nostri fantasmi", diretto dal giovane regista Alessandro Capitani, presente all'evento insieme al produttore Riccardo di Pasquale. L'ambasciatore d'Italia, Francesco Azzarello, in un video messaggio trasmesso per l'occasione, ha sottolineato "l'importanza culturale del Festival in un Paese con una fortissima presenza italiana. Far conoscere la nuova filmografia italiana e ricordare anche la nostra famosa e storica tradizione cinematografica è una parte fondamentale della promozione dell'Italia in Brasile". La cerimonia di apertura, officiata dal celebre attore brasiliano Thiago Fragoso, comprendeva anche musica dal vivo, eseguita dal quartetto del maestro Emmanuele Baldini. (segue) (Brb)