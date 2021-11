Brasile-Italia: inaugurata 16mo festival cinema italiano a San Paolo, con sostegno ambasciata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno, la 16a edizione del Festival avviene in formato ibrido, con sessioni presenziali (dal 5 al 12 novembre) e virtuali interamente gratuite (dal 5 novembre al 5 dicembre). Verranno presentati per la prima volta al pubblico brasiliano 17 lungometraggi inediti, che concorreranno al Premio Pirelli per il film più visto dal pubblico, oltre a 16 classici. Dei film selezionati tra quelli contemporanei ed inediti, otto sono stati presentati in anteprima mondiale alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia dello scorso settembre, a conferma della vitalità di tale edizione del Festival. Quanto alla selezione dei classici, il Festival presenta una retrospettiva intitolata "Le migliori colonne sonore del cinema italiano", che permetterà al pubblico brasiliano di rivedere i film dei grandi maestri del cinema italiano come Federico Fellini, Sergio Leone, Dario Argento, Lina Wertmüller e Damiano Damiani, accompagnati dalle colonne sonore emblematiche del genio italiano e composte da maestri come Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani, Ritz Ortolani, Andre Guerra, Valerio Vigilar e Piero Piccioni. Per accedere al programma completo e per poter vedere i film, basta entrare nel sito dell'evento: https://festivalcinemaitaliano.com/ (Brb)