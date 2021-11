Pa: portale inPa, firmato protocollo d’intesa con il Consiglio nazionale forense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo d'Intesa con il Consiglio nazionale forense (Cnf) "segna una nuova tappa per l'implementazione dei servizi di inPA, il nuovo Portale nazionale del reclutamento". Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in occasione della firma del protocollo d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense, oggi a Palazzo Vidoni. Il ministro ha poi ringraziato la presidente del Cnf Maria Masi per la disponibilità a collaborare attivamente alla nostra iniziativa a sostegno della efficace realizzazione del Pnrr, coinvolgendo la platea potenziale degli oltre 247 mila iscritti all'Albo. "Gli avvocati italiani sono un patrimonio prezioso e voglio chiedere a ognuno di loro, ai più giovani come ai più esperti, di accettare la sfida del rilancio del Paese e di mettersi al servizio della realizzazione degli obiettivi contenuti nel Recovery Plan", ha aggiunto Brunetta, secondo cui la nuova Pa prenderà forma anche grazie al supporto e alle indispensabili competenze degli avvocati: lavorare per la Pubblica amministrazione e, quindi, costruire la nuova Italia grazie al Pnrr deve diventare un punto di orgoglio anche per i liberi professionisti. "La moneta di scambio è il valore aggiunto di un'esperienza di alto profilo che arricchisce il proprio bagaglio lavorativo, con l'impegno sul campo per sciogliere i nodi della burocrazia e far camminare spediti i progetti e gli investimenti. Il messaggio che stiamo lanciando attraverso le intese con il mondo delle professioni è che ognuno può fare la sua parte", ha sottolineato il ministro. "Siamo in una fase eccezionale della storia del nostro Paese: abbiamo l'opportunità di aggredire le nostre debolezze strutturali e di liberare, con le riforme, il nostro potenziale di crescita. Nessuno si tiri indietro davanti a questa occasione senza precedenti. Tutto il governo Draghi e anche la nostra Pubblica amministrazione, con i suoi 3,2 milioni di dipendenti, sono ogni giorno impegnati nella costruzione di una nuova Italia. A questo cantiere aperto serve anche il contributo degli avvocati", ha dichiarato ancora Brunetta. (segue) (Rin)