Pa: portale inPa, firmato protocollo d’intesa con il Consiglio nazionale forense (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la presidente facente funzioni del Cnf, contribuire mettendo a disposizione ruolo e competenze degli avvocati alla buona riuscita dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è un'opportunità importante per il Paese, per i professionisti e anche per la classe forense. "Obiettivo del protocollo è di consentire e agevolare il conferimento di incarichi professionali agli avvocati all'interno della Pubblica amministrazione con l'individuazione di competenze specifiche necessarie alla realizzazione dei progetti del Pnrr. Con questo accordo il Consiglio Nazionale Forense si impegna, inoltre, a promuovere presso i Consigli degli Ordini degli avvocati il flusso informativo delle occasioni di accesso e selezione, oltre che di monitoraggio, anche attraverso l'integrazione delle banche dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico", ha detto Masi. Il protocollo impegna le parti a collaborare attivamente dal punto di vista tecnico e organizzativo per incrementare le opportunità professionali per gli iscritti al Portale del reclutamento "inPA", il nuovo spazio digitale dedicato al lavoro pubblico, realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con Almaviva. L'obiettivo principale è individuare e coinvolgere il maggior numero possibile di professionalità e alte specializzazioni nelle procedure indette dalle pubbliche amministrazioni per la selezione del personale necessario alla realizzazione dei progetti del Pnrr. L'intesa sottoscritta oggi con il Consiglio Nazionale Forense si aggiunge ai protocolli già firmati nei mesi scorsi, coinvolgendo milioni di professionisti, ordinistici e non ordinistici, in tutto il Paese: il 16 luglio con ProfessionItaliane, il 4 agosto con Assoprofessioni e con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, da ultimo, il 27 ottobre scorso, i due accordi con i professionisti del Colap e i dottorandi e dottori di ricerca del Sidri. (Rin)