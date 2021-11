Pa: Porchietto (FI), certificati digitali passo avanti per semplificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il nuovo Decreto interministeriale firmato oggi dal ministro Brunetta, "si compie un concreto passo avanti in termini di semplificazione ed efficienza rispetto al rilascio dei certificati anagrafici digitali". Lo sottolinea in una nota la vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Claudia Porchietto. "L'opportunità sta nell'adesione, da parte dei Comuni, all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), la cui base dati verrà resa interoperabile e consentirà una maggiore sinergia con altre banche dati per poter velocemente offrire servizi ai cittadini. Sfruttare il Pnrr per investire risorse su questi capitoli - conclude - è esattamente quello che dobbiamo saper fare per modernizzare il Paese. I certificati digitali sono un ottimo esempio di digitalizzazione con risvolti di immediata utilità per i cittadini". (Com)