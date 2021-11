Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo), M&A di grandi dimensioni non sono in programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo non ha in programma operazioni di “transformational M&A”, ossia in grado di cambiare drasticamente il perimetro della banca. Lo ha detto Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, in call con i giornalisti dopo l’approvazione del resoconto intermedio consolidato al 30 settembre 2021. “Non è assolutamente nei nostri piani: il wealth management è sicuramente un segmento di grande interesse, ma la difficoltà a realizzare deal in questo ambito rende praticamente impossibile una crescita anche in questo settore”, ha detto, aggiungendo che il nuovo piano di Intesa Sanpaolo sarà “standalone” e punterà a rafforzare la capacità della banca di generare risultati. “Il potenziale che abbiamo è ben superiore rispetto a quello che possiamo ottenere facendo acquisizioni nel wealth management internazionale”, ha concluso. (Rin)