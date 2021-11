Lavoro: Pd, bene Orlando su intervento legislativo per assegno invalidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti delle parole del ministro Orlando su un immediato intervento legislativo, che consenta alle persone che ricevono un assegno di invalidità di poter anche lavorare, pur entro certi limiti di reddito. La decisione dell'Inps di voler corrispondere l'assegno solo a chi si trovi in una condizione di totale inattività lavorativa ci vede infatti fortemente contrari". Lo dichiarano a margine del Question time Chiara Gribaudo, della segreteria nazionale Pd, e Stefano Lepri, responsabile nazionale Pd per il Terzo settore. "A nostro parere - proseguono - si tratterebbe di una vera ingiustizia, perché così si disincentiva la persona con invalidità ad attivarsi e perché si mortifica la grande attività di molte associazioni ed enti del Terzo settore, per provare ad inserire persone con invalidità nel mondo del lavoro. Il Partito democratico – proseguono i due esponenti dem - ha sollevato questo tema, che tocca migliaia di lavoratori disabili. L'interpretazione restrittiva dell'INPS, infatti, avrebbe fatto venir meno quei principi di integrazione e di inclusione sociale che fanno parte della storia del nostro Paese. Bene dunque che il ministro si sia espresso con questa nettezza. Il Partito democratico darà il suo contributo per correggere quanto prima, con una norma, questa distorsione, che non può gravare sulle spalle di chi è già in difficoltà". (Com)